Katalonya'da erken seçim kararı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminin Hükümet Başkanı Quim Torra, "Bu yasama meclisinin artık daha fazla atacağı siyasi bir adım yoktur." diyerek erken yerel seçime gideceklerini bildirdi.

Barselona'daki Katalonya Başkanlık binasında, gazetecilerden soru almadan kamuoyuna açıklama yapan Torra, milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıklarının aşılamayacak düzeye ulaşmasından dolayı erken seçimden başka alternatif kalmadığını belirtti.

Ayrılıkçı görüşlü iki siyasi partiden oluşan koalisyon ortaklarından Katalonya için Birlik (JxCat) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) arasındaki "birliğin koptuğunu ve bunun Katalonya hükümetini tehlikeye attığını" kaydeden Torra, Katalonya özerk yönetimi 2020 bütçesinin bu akşam kabul edilmesinin ardından erken seçim tarihini açıklayacağını duyurdu.

Torra, 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu sonrasında İspanya devletinin Katalonya'da "darbe" yaptığını savunarak, "demokrasi, adalet ve özgürlük isteyen bir ülke" olarak tanımladığı Katalonya'nın "özgürlüğüne kavuşmasının tek yolunun birlik olmak olduğunu" savundu.

JxCat partisi üyesi Torra'nın Katalonya parlamentosundaki milletvekilliği, hakkında verilen kamu görevinden 1,5 yıl men cezasından dolayı düşürülmüştü.

Katalonya özerk yönetim parlamentosu başkanı Roger Torrent ve partisi ERC, başlarda Torra'ya destek vermiş, Katalonya parlamentosunda İspanyol mahkemesinin kararını tanımayan, Torra'nın milletvekilliği ve başkanlığını teyit eden bir karar çıkarılmasını sağlamıştı.

Ancak İspanya Yüksek Mahkemesinin Torra'nın milletvekilliğinin hemen düşürülmesi yönünde aldığı karar, Katalonya Parlamentosu Başkanlık Divanı tarafından uygulanmıştı.

Torra, ERC'nin bu tutumunu "bağımsızlık konsensüsüne saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Katalonya'daki siyasi belirsizlikten dolayı 2017 yılından bu yana uzatılan özerk yönetim bütçesinin 2020'de yenilenmesinin gereklilik olduğunu vurgulayan Torra, milletvekilliği düşürüldüğü için parlamentodaki oylamaya katılmayacak.

Torra'nın aldığı cezadan dolayı erken seçimde de aday olma olasılığı bulunmuyor.

Torra her şeye rağmen planlandığı gibi 6 Şubat'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Barselona'da görüşeceğini bildirdi.

Diğer yandan Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık sonrası alınan erken seçim kararının, kısa vadede İspanya'da merkezi hükümetin işine yaradığı yorumları yapılıyor.

Zira, ERC'nin İspanya'daki sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek vermek şartı koyduğu, Katalonya sorununa çözüm için İspanya ve Katalonya hükümetleri arasında "Diyalog Masası" oluşturulması girişiminin, Katalonya'da yapılacak erken yerel seçimden sonra ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Katalonya'da aralık ayında yayımlanan son anket, olası bir seçimi ERC'nin kazanacağını ve ayrılıkçı siyasi partilerin Katalonya yerel parlamentosundaki çoğunluğunu artıracağını göstermişti.

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı 2010 yılından bu yana 4. kez erken yerel seçime gidilecek.