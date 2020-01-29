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Afganistan'da Taliban'ın karakola düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.01.2020
TALİBAN AFGANİSTAN'DA KARAKOLA SALDIRI DÜZENLEDİ!

militanlarının, 'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetinin ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kaymakamı Nasruddin Sadi, basına yaptığı açıklamada, militanların ilçedeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 13 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Sadi, 12 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Sadi, saldırının ardından çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 30'dan fazla güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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