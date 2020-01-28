Netanyahu hakkındaki iddianamede flaş gelişme! İsrail Başsavcısı mahkemeye sundu...
Meclise yaptığı dokunulmazlık başvurusunu çekmesinden saatler sonra İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hazırlanan iddianameyi mahkemeye gönderdi. Netanyahu hakkındaki davanın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında hazırlanan iddianameyi mahkemeye sundu.
Başsavcı Mandelblit'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis'e yaptığı dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianamenin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi.
DAVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netanyahu hakkındaki davanın ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, İsrail basını söz konusu davanın ülkede 2 Mart'ta yapılacak seçimden önce görülmeye başlamasının zor göründüğünü yazdı.
NETANYAHU GÖREVDEYKEN HAKKINDA DAVA AÇILAN İLK BAŞBAKAN OLDU
Başsavcı Mandelblit'in iddianameyi mahkemeye göndermesiyle Netanyahu, İsrail tarihinde görevdeyken hakkında dava açılanan ilk başbakan oldu.
Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açma kararı almıştı.
DAVA MECLİSE GİTTİ
Yasalar gereği Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da Meclis'e başvurmuştu.
Bunun üzerine Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin dolmasına saatler kala, 1 Ocak'ta Meclis'ten dokunulmazlık talebinde bulunmuştu.
Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek Meclis İçişleri Komisyonu'nun kurulması için bugün Genel Kurul'da oylama yapılması planlanıyordu.
Meclis'teki dağılım nedeniyle Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek komisyonun kurulması için yapılacak oylamanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyordu.
Genel Kurul'daki oylamanın ardından kurulacak Meclis İçişleri Komisyonu'nun Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu reddedeceğine ise kesin gözüyle bakılıyordu.
Netanyahu, Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamadan saatler önce bu sabah dokunulmazlık başvurusunu geri çekmişti.
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