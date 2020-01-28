28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Netanyahu hakkındaki iddianamede flaş gelişme! İsrail Başsavcısı mahkemeye sundu...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
NETANYAHU HAKKINDA KRİTİK GELİŞME! HESAP ZAMANI

Meclise yaptığı dokunulmazlık başvurusunu çekmesinden saatler sonra Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hazırlanan iddianameyi mahkemeye gönderdi. Netanyahu hakkındaki davanın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan hakkında hazırlanan iddianameyi mahkemeye sundu.

Başsavcı Mandelblit'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclis'e yaptığı dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianamenin işgal altındaki Doğu 'te bulunan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi'ne gönderildiği belirtildi.

DAVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netanyahu hakkındaki davanın ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, İsrail basını söz konusu davanın ülkede 2 Mart'ta yapılacak seçimden önce görülmeye başlamasının zor göründüğünü yazdı.

NETANYAHU GÖREVDEYKEN HAKKINDA DAVA AÇILAN İLK BAŞBAKAN OLDU

Başsavcı Mandelblit'in iddianameyi mahkemeye göndermesiyle Netanyahu, İsrail tarihinde görevdeyken hakkında dava açılanan ilk başbakan oldu.

Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açma kararı almıştı.

Filistinli uzmanlardan Yüzyılın Anlaşması için yorum! Trump hem kendi hem de Netanyahu için... FİLİSTİNLİ UZMANLARDAN "YÜZYILIN ANLAŞMASI" İÇİN YORUM! "TRUMP HEM KENDİ HEM DE NETANYAHU İÇİN..."

DAVA MECLİSE GİTTİ

Yasalar gereği Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da Meclis'e başvurmuştu.

Bunun üzerine Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin dolmasına saatler kala, 1 Ocak'ta Meclis'ten dokunulmazlık talebinde bulunmuştu.

Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek Meclis İçişleri Komisyonu'nun kurulması için bugün Genel Kurul'da oylama yapılması planlanıyordu.

Meclis'teki dağılım nedeniyle Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek komisyonun kurulması için yapılacak oylamanın Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyordu.

Genel Kurul'daki oylamanın ardından kurulacak Meclis İçişleri Komisyonu'nun Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu reddedeceğine ise kesin gözüyle bakılıyordu.

Netanyahu, Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamadan saatler önce bu sabah dokunulmazlık başvurusunu geri çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan küstah Yüzyılın Anlaşaması açıklaması: Trump'ın planı... Yüzyılın Anlaşması planı nedir? İSRAİL BAŞBAKANI BİNYAMİN NETANYAHU'DAN KÜSTAH "YÜZYILIN ANLAŞAMASI" AÇIKLAMASI: TRUMP'IN PLANI... ("YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI NEDİR?)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN