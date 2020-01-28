Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki liderin gündeminde Suriye ve Libya vardı.
Beyaz Saray, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü ve iki liderin Libya ile İdlib konularını ele aldığını açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Trump'ın, "Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine" vurgu yaptığı da belirtildi.
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