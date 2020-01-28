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Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre; Başkan , ABD Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki liderin gündeminde ve vardı.

Beyaz Saray, Başkan ile ABD Başkanı 'ın telefonda görüştüğünü ve iki liderin ile İdlib konularını ele aldığını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İki lider Libya'da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib'de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın, "Türkiye ile Yunanistan'ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine" vurgu yaptığı da belirtildi.

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