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Afganistan'da düşen ABD uçağında kim vardı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
AFGANİSTAN'DA DÜŞEN ABD UÇAĞINDA KİM VARDI?

merkezli haber ajansı Mehr’deki haberde, ’da dün düşen Bombardier tipi uçakta, ’nin ’daki yetkilisinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Mehr haber ajansının Rus istihbaratına dayandırdığı haberinde, dün 'ın Gazni Velayeti'nde düşen Bombardier tipi uçağın içerisinde, 'nin , ve Afganistan'daki operasyonlarının başında olduğu belirtilen Michael D' Andrea'nın olduğu iddia edildi.



NELER OLMUŞTU?
Afganistan'da dün öğle saatlerinde kontrolünde olan bölgeye askeri uçak düştü. Uçağın önce 'na ait yolcu uçağı olduğu ileri sürüldü ancak Ariana Havayolları CEO'su Mirwais Mirzakwal basına yaptığı açıklamada, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını, planlanan tüm uçuşların normal şekilde gerçekleştiğini açıkladı. Akşam saatlerinde Afganistan'da bulunan ordusunun (USFOR-A) sözcüsü Albay Sonny Leggett sosyal medyadan yayınladığı açıklamada "Bir adet ABD Bombardier E-11A Afganistan'ın Ghazni Vilayet'inde düştü. Kazanın nedeni araştırılırken, kazanın düşman ateşinden kaynaklandığına dair hiçbir delil yok. Daha fazla bilgi olunca paylaşacağız" dedi.

Son dakika: Taliban'dan şok iddia! Afganistan'da ABD askerlerini taşıyan uçak düşürüldü SON DAKİKA: TALİBAN'DAN ŞOK İDDİA! AFGANİSTAN'DA ABD ASKERLERİNİ TAŞIYAN UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

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