Katar Başbakanı istifa etti
Giriş Tarihi: 28.01.2020
Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başbakan Abdullah bin Nasır'ın istifasını kabul ederek, yerine Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'yi atadı
Katar Başbakanı Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, istifa etti.
Katar resmi haber ajansı QNA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başbakanlık görevini bıraktı.
Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, istifayı kabul ederek, Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'yi yeni başbakan olarak atadı.
Açıklamada istifa sebebine ilişkin bilgi verilmedi.
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