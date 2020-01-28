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Katar Başbakanı istifa etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.01.2020
KATAR'DA ÖNEMLİ GELİŞME! BAŞBAKANLIK GÖREVİNİ BIRAKTI

bin , Abdullah bin 'ın istifasını kabul ederek, yerine Halid bin Halife bin 'yi atadı

Başbakanı Abdullah bin bin Halife Al Sani, istifa etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Al Sani, başbakanlık görevini bıraktı.

bin , istifayı kabul ederek, Halid bin Halife bin 'yi yeni olarak atadı.

Açıklamada istifa sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

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