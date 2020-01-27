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İran'da yolcu uçağı acil iniş yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
İRAN'DA YOLCU UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

İranlı Caspian Airlines'a ait yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı. MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna indi. Yapılan ilk açıklamada ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

İran'da bir yolcu uçağı, karayoluna acil iniş yaptı.

İranlı Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığı; uçaktaki 130 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.

İran'da yolcu uçağı şehir merkezine indi İRAN'DA YOLCU UÇAĞI ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

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