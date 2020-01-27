İran'da yolcu uçağı acil iniş yaptı

İranlı Caspian Airlines'a ait yolcu uçağı acil iniş yapmak zorunda kaldı. MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna indi. Yapılan ilk açıklamada ölen ve yaralanan olmadığı bildirildi.

İran'da bir yolcu uçağı, karayoluna acil iniş yaptı.



İranlı Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığı; uçaktaki 130 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.