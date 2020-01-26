Son dakika: Mali'de askeri kampa terör saldırısı! Çok sayıda ölü var
Mali'nin Segou'da kasabasında, askeri kampa düzenlenen saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, ordunun kampın kontrolünü koruduğu ve bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.
Mali hükümetince yapılan ve ulusal basında yer alan açıklamada, Sokolo kasabasında silahlı kuvvetlere ait kampa sabah erken saatlerde terörist saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, teröristlerin kaçmadan önce kampa ciddi zarar verdiği kaydedildi.
Açıklamada, ordunun kampın kontrolünü koruduğu ve bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi.
MALİ'DEKİ ŞİDDET OLAYLARI
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Netanyahu'dan küstah açıklama! Trump'ın planı...
- Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı
- Ölümcül virüs için önemli hamle
- Arama-kurtarma çalışmalarına onlar da katıldı!
- Darbeci Hafter ateşkesi yine yok saydı!
- 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
- Katar'dan son dakika BAE ve Suudi Arabistan hamlesi
- Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı! Ölü ve yaralılar var
- 6 yıl sonra ortaya çıktı
- Başkan Erdoğan’a telefonla taziyelerini iletti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güvercin neden yok, bitti mi? Güvercin yeni bölüm ne zaman?
- Emine Kuştepe kimdir? Azize Çelik ile konuşan kim? Enkaz altındaki Azize ile konuşan Emine Kuştepe nereli, kaç yaşında?
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Konyaspor GS canlı
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!
- Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
- Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
- 19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu?
- Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir?
- 2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır?
- Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ’a destek
- Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?
- Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?