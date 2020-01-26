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Azez'de bombalı saldırı: 5 sivil hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
SURİYE-TÜRKİYE SINIRINDA BOMBALI SALDIRI

Suriye-Türkiye sınırındaki ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.

Suriye-Türkiye sınırındaki ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.

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