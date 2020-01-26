26 Ocak 2020, Pazar
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Darbeci Hafter Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2020
DARBECİ HAFTER ATEŞKESİ YİNE YOK SAYDI!

Son dakika haberi... güçleri: Hafter milisleri, ’de yapılan çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki bölgesine yoğun saldırı düzenliyor

güçleri: Hafter milisleri, 'de yapılan çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki bölgesine yoğun saldırı düzenliyor

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