Darbeci Hafter Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor

Son dakika haberi...UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin’de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor

UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin'de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata'nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor

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