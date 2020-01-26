26 Ocak 2020, Pazar
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Kim Jong-un'un akıbeti merak edilen halası Kim Kyong-hui ortaya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
6 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

lideri Kim Jong-un'un 73 yaşındaki halası , yaklaşık 6 yılın ardından ilk kez halkın önüne çıktı. Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in tek kız kardeşi olduğu bilinen Kim Kyong-hui, bir dönem ülkede etkili isimlerden biriydi.

ajansı KCNA'nın haberine göre, Kim'in 73 yaşındaki halası , dün akşam Pyongyang'daki bir tiyatro salonunda Çin Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliği izleyen Kuzey Koreli üst düzey yetkililer arasında yer aldı.

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