Kim Jong-un'un akıbeti merak edilen halası Kim Kyong-hui ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 73 yaşındaki halası Kim Kyong-hui, yaklaşık 6 yılın ardından ilk kez halkın önüne çıktı. Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in tek kız kardeşi olduğu bilinen Kim Kyong-hui, bir dönem ülkede etkili isimlerden biriydi.
Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, Kim'in 73 yaşındaki halası Kim Kyong-hui, dün akşam Pyongyang'daki bir tiyatro salonunda Çin Yeni Yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliği izleyen Kuzey Koreli üst düzey yetkililer arasında yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Çin’de hızla yayınlan koronavirüs salgınında ölü sayısı 41'e ulaştı
- Nepal'de bir kişide yeni tip koronavirüs görüldü
- ‘O kişi sahte Mevlevi şeyhi’
- 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
- Çin'de yayılan gizemli virüs Kanada'ya da sıçradı
- Arama-kurtarma çalışmalarına onlar da katıldı!
- Dünyaca ünlü müzisyenden Elazığ depremi mesajı
- Başkan Erdoğan’a telefonla taziyelerini iletti
- Ölümcül virüs için önemli hamle
- Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!
- Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
- Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
- 19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu?
- Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir?
- 2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır?
- Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ’a destek
- Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?
- Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?
- Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem!
- Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?