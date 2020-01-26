Katar'dan son dakika BAE ve Suudi Arabistan hamlesi
Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Körfez krizinin başladığı 2017 yılından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2 bin 105 hak ihlali gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Katar vatandaşları ve sakinlerine yönelik ihlallerine ilişkin de rapor yayımlanacağı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine (OHCHR) sunulacağı ifade edildi.
Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Semih el-Meri'nin BAE'nin ihlallerine ilişkin hazırlanan raporla ilgili Cenevre'de yaptığı açıklamalar, komitenin internet sitesinde yayımlandı.
BAE'nin Katar vatandaşları ve sakinlerinin haklarını ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Katar'a abluka uygulamaya başladıkları Haziran 2017'den bu yana BAE'nin 2 bin 105 ihlal gerçekleştirdiği, bunlardan 1212'sinin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına yönelik olduğu kaydedildi.
UAD'nin BAE aleyhinde aldığı geçici önlemler kararının uygulanması için Abu Dabi yönetiminin bir mekanizma kurmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu durumun da Katarlılar ve Katar'da yaşayanlara yönelik ayrımcı uygulamaların sürdürüldüğü anlamına geldiği aktarıldı.
Açıklamada, yakın zamanda Suudi Arabistan'ın Katar vatandaşları ve sakinlerine yönelik ihlallerine ilişkin de rapor yayımlanacağı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine (OHCHR) sunulacağı ifade edildi.
KATAR'IN BAE'YE KARŞI UAD'DE DAVA AÇMASI
UAD tarafından, Haziran 2018'de yapılan açıklamada, Katar'ın, "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin BAE tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle Divana başvurduğu belirtilmişti.
Katar'ın BAE aleyhine açtığı davanın gerekçesinin "ayrımcılık ve Katar halkına yönelik insan hakları ihlalleri" olduğu aktarılan açıklamada, Doha yönetiminin Katarlıların BAE'den sınır dışı edildiğini, ülkeye alınmadığını ve hava sahası ile limanların Katar vatandaşlarına kapatıldığını iddia ederek BAE'yi ayrımcılıkla suçladığı ifade edilmişti.
Şikayetler arasında BAE'deki "Al Jazeera" televizyonunun ofislerinin kapatılması, Katar halkının düşünce özgürlüğünün kısıtlanması ve nefrete teşvikin yer aldığı kaydedilmişti.
UAD, 23 Temmuz 2018'de de BAE'nin abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğuna hükmederek Katar'ın tedbir talebini kabul etmişti.
UAD'nin BAE aleyhinde aldığı geçici önlemler kararında 5 Haziran 2017'de BAE'nin uygulamalarıyla parçalanan ailelerin yeniden birleştirilmesi, uygulamalardan etkilenen Katarlı öğrencilere yeniden fırsat verilmesi ya da başka bir ülkede eğitim istemeleri durumunda gerekli resmi evrak taleplerinin yerine getirilmesi gibi bazı bağlayıcı maddeler olduğu kaydedilmişti.
KÖRFEZ KRİZİ
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 31 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
- Çin'de yayılan gizemli virüs Kanada'ya da sıçradı
- Netanyahu'dan küstah açıklama! Trump'ın planı...
- Dünyaca ünlü müzisyenden Elazığ depremi mesajı
- Başkan Erdoğan’a telefonla taziyelerini iletti
- Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı! Ölü ve yaralılar var
- Ölümcül virüs için önemli hamle
- Darbeci Hafter ateşkesi yine yok saydı!
- 6 yıl sonra ortaya çıktı
- Arama-kurtarma çalışmalarına onlar da katıldı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Konyaspor GS canlı
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!
- Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
- Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
- 19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu?
- Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir?
- 2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır?
- Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ’a destek
- Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?
- Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?
- Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem!