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Son dakika: ABD'den İran'a yeni tehdit

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
ABD'DEN İRAN'A YENİ TEHDİT: EĞER AYNI YOLU İZLERSE...

'nin Özel Temsilcisi Brian Hook, 'nin yerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Komutanlığına atanan 'yi tehdit etti.

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine konuşan Hook, Süleymani'nin 'nin Bağdat Havalimanına düzenlediği saldırıda öldürülmesini, "İran rejimi için doldurulamayacak bir boşluk oluşturuldu." şeklinde yorumladı.

"AYNI SONLA KARŞILAŞACAKLAR"

Süleymani'nin yerine atanan Kaani'yi de tehdit eden Hook, "Eğer İsmail Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse aynı sonla karşılaşacak." dedi.


Fotoğrafta: Tuğgeneral İsmail Kaani

"İRAN REJİMİNİ VE VEKİL GÜÇLERİNİ SORUMLU TUTACAĞIZ"

Hook, "Bölgedeki Amerikalılara veya ABD çıkarlarına yönelik saldırılardan İran rejimini ve vekil güçlerini sorumlu tutacağız." ifadelerini kullandı.

'daki hükümet karşıtı protestoların sorulması üzerine Hook, göstericileri "kahraman" olarak niteleyerek, ABD'nin onlara desteğinin süreceğini belirtti.

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ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Komutanı 'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran 8 Ocak'ta Irak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik yükselmişti.

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