Sudan'da skandal görüntüler! Aslanlar açlığa terk edildi
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir hayvanat bahçesinde açlık ve hastalık nedeniyle ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktı. Yıllardır ekonomik krizle mücadele eden ve son bir yıldır darbe ve darbe girişimleriyle anılan Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkentindeki Kuraşi Hayvanat Bahçesi'nde 5 aslan, yetersiz beslenme ve yaraları tedavi edilmediği için oldukça zayıf düştü.
Sudan'ın başkenti Hartum'daki bir hayvanat bahçesinde açlık ve hastalık nedeniyle ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktı.
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