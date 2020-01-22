ABD Başkanı Trump'tan 7 ülkeye daha vize kısıtlaması
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Asya ve Afrika'dan 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planladığı bildirildi. ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu ülkelerin Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya olduğu belirtildi.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin, listenin henüz kesinleşmediğini ve en az bir ülkenin daha eklenebileceğini bildirdiği ifade edildi.
Yapılan çalışmanın söz konusu ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini engellemediği ancak kendilerine verilen oturum, turistik ve ticari amaçlı vizeleri önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği kaydedildi.
Öte yandan, plana ilişkin henüz kapsamlı bir detay verilmezken, devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla Beyaz Saray'dan açıklama yapılacağı aktarıldı.
TRUMP'IN SEYAHAT YASAĞI
ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Daha sonra, "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.
ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında Trump'ın, Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Arap Birliği'nden küstah Türkiye açıklaması
- Tacizciyi fark eden küçük kızı zekası kurtardı
- 20 milyon kişiyi öldüren hastalık!
- Merkel ve Şi, Libya'yı ve ikili ilişkileri görüştü
- Suudi Arabistan'dan son dakika İran açıklaması
- Ölümcül örümcek alarmı verildi!
- Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm
- Uçağın içi bir anda dumanla doldu! Panik anları kamerada
- Sudan'da skandal görüntüler! Aslanlar açlığa terk edildi
- BM'den Prens Selman hakkında açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?
- Son depremler: Aydın'da 3.7 şiddetinde deprem
- Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
- 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!
- 24 Ocak BİM aktüel katalog - BİM aktüel ürünler kataloğunda Huawei Y5 cep telefonu ve Hometech tablet…
- Çocuk 18. bölüm fragmanı izle! Çocuk dizisi 18. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Hekimoğlu 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Hekimoğlu 5. bölüm fragmanı izle!
- A101 aktüel ürünler 23 Ocak kataloğu! A101’de bu hafta sürpriz ürünler satışta!
- İnsandan insana bulaşıyor… Corona virüsü nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır?
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur yaş farkı kaç?