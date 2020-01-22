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ABD Başkanı Trump'tan 7 ülkeye daha vize kısıtlaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
TRUMP 7 ÜLKEYİ DAHA HEDEFE KOYDU!

ABD Başkanı yönetiminin, Asya ve Afrika'dan 7 ülkeye daha vize kısıtlaması getirmeyi planladığı bildirildi. ABD medyasında yer alan haberlerde, söz konusu ülkelerin Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya olduğu belirtildi.

Üst düzey bir yetkilisinin, listenin henüz kesinleşmediğini ve en az bir ülkenin daha eklenebileceğini bildirdiği ifade edildi.

Yapılan çalışmanın söz konusu ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini engellemediği ancak kendilerine verilen oturum, turistik ve ticari amaçlı vizeleri önemli ölçüde azaltmayı hedeflediği kaydedildi.

Öte yandan, plana ilişkin henüz kapsamlı bir detay verilmezken, devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla Beyaz Saray'dan açıklama yapılacağı aktarıldı.

TRUMP'IN SEYAHAT YASAĞI

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, , Somali, Çad ve 'ye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra, "yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen yıl haziran ayında Trump'ın, Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını 5'e karşı 4 oyla onaylayarak Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

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