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Netanyahu seçim vaatlerine İran'ı da kattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.01.2020
NETANYAHU SEÇİM VAATLERİNE İRAN'I DA KATTI

İşgalci 'in Başbakanı , seçim vaadi olarak daha fazla Müslüman topraklarını ilhak etmeyi seçti. Barış kelimesi adı altında Müslümanlara işkence eden İsrail Başbakanı Netanyahu, seçim vaadleri arasına İran'ı da aldı.

Başbakanı , daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama" vaadinde bulundu.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre, Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi'nin seçim kampanyasını başlattı.

NETANYAHU'NUN VAATLERİ İLHAK ETME ÜZERİNE

Netanyahu kampanya kapsamında yaptığı konuşmada, daha fazla Arap ülkesiyle "tarihi barış anlaşmaları imzalama", "ABD ile bir savunma ittifakı kurma" ve "İran'ı nihai olarak dizginleme" vaadinde bulundu.

Ürdün Vadisi'yle ilgili de konuşan Netanyahu, "Hiç vakit kaybetmeden Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyinde egemenliğimizi ilan edeceğiz, bir erteleme ya da Ahmed et-Tıybi'nin (Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili) vetosu olmaksızın bunu yapacağız." dedi.

Netanyahu, "Hiçbir Yahudi yerleşim birimini boşaltmamakla kalmayacak bilakis bu bölgelerin tamamında; Gush Etzion, Ma'ale Adumim, Ariel ve diğer yerleşim birimlerinde İsrail kanunlarının uygulanmasını sağlayacağız." ifadesini de kullandı.

HEPSİNİN GÖZÜ ÜRDÜN VADİSİ'NDE

İsrail'in, Mısır ve Ürdün dışında hiçbir Arap ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını vadetmişti.

Dün partisinin kurmaylarıyla Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ne giden Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da 2 Mart'taki seçimleri kazanması halinde Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini söylemişti.

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orhan dengiz orhan dengiz

Vay serefsiz katil..

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cevapla 22.01.2020 05:02
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