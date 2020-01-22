Birleşmiş Milletler: Libya'da ateşkes işliyor
Libya'daki ateşkesin devam ettiğini belirten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ateşkesten gerçek bir siyasi sürece geçmemiz gerek ve henüz orada değiliz" dedi. Ateşkes olmasına rağmen Hafter güçlerinin saldırılarına değinen Guterres, "Bazı ihlaller yaşansa da büyük değil, ateşkes işliyor" şeklinde konuştu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunarak, ateşkesin siyasi bir sürece dönüşmesi gerektiğini söyledi.
Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ni kapalı oturumda Berlin'deki Libya Konferansı hakkında bilgilendirdikten sonra, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Libya Konferansı'nın büyük bir adım ancak daha sadece bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Guterres, Libya'da siyasi yaşamın normalleşmesine olanak sağlayacak ve reform sürecini yönetecek bir siyasi forum kurulacağını, bu forumda yer alacak birtakım isimlerden bahsedildiğine ve bu isimlerden bazılarının ise tarafların onayıyla BM tarafından seçileceğini anlattı.
Guterres, "Önümüzde uzun bir yol var. Bazı ihlaller yaşansa da büyük değil, ateşkes işliyor. Ateşkesten gerçek bir siyasi sürece geçmemiz gerek ve henüz orada değiliz." dedi.
HAFTER'E AÇIK ÇAĞRI
BM Güvenlik Konseyi'nin, uluslararası toplumun ve taraflar üzerinde nüfuzu bulunan ülkelerin ateşkes ile belirlenen yol haritasının uygulanması için Libya'daki taraflara baskıyı sürdürmesinin gerekli olduğunu belirten Guterres, Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlallerinin ise ''kabul edilemez'' olduğunu bildirdi.
Guterres, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e Berlin Zirvesi'nin sonuçlarını kabul etme ve Libya'da birlik ve barış sağlanması için liderlik göstermeleri çağrısında bulundu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta uluslararası toplumun katılımıyla düzenlenen Libya Konferansı'nda taraflar sahadaki ateşkese bağlı kalınacağı vaadinde bulunmuştu.
Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.
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