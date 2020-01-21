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Son dakika: Lübnan'da yeni hükümet kuruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020
LÜBNAN'DA YENİ HÜKÜMET KURULDU

Son dakika haberi! ’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldu

detaylar gelecek...

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