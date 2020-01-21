Son dakika: Lübnan'da yeni hükümet kuruldu
Giriş Tarihi: 21.01.2020
Son dakika haberi! Lübnan’daki protestolar nedeniyle 29 Ekim’de istifa eden hükümetin yerine Hizbullah’a yakın olan Hassan Diyab başbakanlığında yeni hükümet kuruldudetaylar gelecek...
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