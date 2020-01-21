21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'na asker gönderiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020
GÜNEY KORE, HÜRMÜZ BOĞAZI'NA ASKER GÖNDERİYOR

, halihazırda Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla 'na asker gönderme kararı aldı.

Yonhap'ın Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, 'na gönderilecek askerlerin, liderliğindeki koalisyona katılmayacağı, bağımsız hareket edeceği bildirildi.

Askerlerin temel görevinin, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore gemilerini ve vatandaşlarını korumak olacağı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ

Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında, 13 Haziran 2019'da Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. Saldırıya ilişkin ABD ve birbirini suçlamıştı.

Bölgede, "seyrüsefer güvenliğini sağlamak için" uluslararası koalisyon kurma girişiminde bulunan ABD hükümetine, haricinde, Avrupa ülkeleri olumsuz yanıt verdi. Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ayrı şekilde bölgeye donanma g��cü göndereceğini duyurdu.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

ve çevresindeki güvenliğin bölge ülkeleriyle sağlanması gerektiğini belirten Tahran yönetimi, bu kapsamda Basra Körfezi'nin güvenliği konusunda bölge ülkelerinin iş birliğini öngören "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdiği plana, Körfez'deki ülkelerin katılmasını istedi. Körfez ülkeleri arasında sadece ve Umman, İran'ın planına ilgi gösterdi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi 'ta hava saldırısında öldürmesi ve ardından İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine düzenlediği füze saldırıları, bölgede gerginliği yeniden tırmandırmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN