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Son dakika: Reuters duyurdu! İran'da Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
TRUMP'IN BAŞINA 3 MİLYON DOLAR ÖDÜL!

İranlı haber ajansının haberine göre, İranlı milletvekili , "’ı kim öldürürse 3 milyon dolarlık ödül” vereceğini açıkladı.

İran'da milletvekili , ABD Başkanı Donald 'ın başına ödül koydu.

Reuters'ın ISNA'ya dayandırdığı habere göre Hamzeh, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar vereceklerini söyledi.

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