Son dakika: Reuters duyurdu! İran'da Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
İranlı haber ajansının haberine göre, İranlı milletvekili Ahmad Hamzeh, "Trump’ı kim öldürürse 3 milyon dolarlık ödül” vereceğini açıkladı.
İran'da milletvekili Ahmad Hamzeh, ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ödül koydu.
Reuters'ın ISNA'ya dayandırdığı habere göre Hamzeh, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar vereceklerini söyledi.
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