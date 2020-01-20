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Terör sevici Sevim Dağdelen yine Türkiye'ye nefret kustu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
TERÖR SEVİCİ SEVİM DAĞDELEN YİNE TÜRKİYE'YE NEFRET KUSTU

Terör örgütü ’ya verdiği destekle bilinen Alman vekil , katıldığı bir televizyon programında ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Libya'ya girmemesi için elinden geleni yapacağını söyleyen Dağdelen, "Libya'ya Türk askeri göndermek Başkan Erdoğan'ın provokasyonu" ifadelerini kullandı.

'da siyasete yapan ve düşmanlığında yarışan Cem Özdemir ve ihanette sınır tanımadığını gösteriyor. Sevim Dağdelen, 'de düzenlenen zirvenin ardından katıldığı canlı yayında Türkiye'yi eleştirdi.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a canlı yayında Türkiye'yi şikayet eden Dağdelen, Libya'ya Türk askerinin girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Libya'ya Türk askeri göndermek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın provokasyonu" diyen Dağdelen, Alman hükümetinin Erdoğan'ı durdurmasını istedi.

Terör destekçisi Sevim Dağdelen nefret kustu! Türkiye'yi şikayet etti TERÖR DESTEKÇİSİ SEVİM DAĞDELEN NEFRET KUSTU! TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

ALMAN BAKAN BİLE ŞAŞTI

Maas, Sevim Dağdelen'in Türkiye'ye karşı bu nefret dolu sözlerini dinlerken şaşkınlığını gizleyemedi.

HER FIRSATTA TÜRKİYE NEFRETİNİ KUSUYOR

Sevim Dağdelen, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü 'nin paçavrasını Alman Meclis'inde açmıştı. Dağdelen, önceki hafta ise Almanya'da Türk okulları açma isteğine engel olacağını söylemişti.

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