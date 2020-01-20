Terör sevici Sevim Dağdelen yine Türkiye'ye nefret kustu
Terör örgütü PKK’ya verdiği destekle bilinen Alman vekil Sevim Dağdelen, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Libya'ya girmemesi için elinden geleni yapacağını söyleyen Dağdelen, "Libya'ya Türk askeri göndermek Başkan Erdoğan'ın provokasyonu" ifadelerini kullandı.
Almanya'da siyasete yapan ve Türkiye düşmanlığında yarışan Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen ihanette sınır tanımadığını gösteriyor. Sevim Dağdelen, Berlin'de düzenlenen zirvenin ardından katıldığı canlı yayında Türkiye'yi eleştirdi.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a canlı yayında Türkiye'yi şikayet eden Dağdelen, Libya'ya Türk askerinin girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi.
"Libya'ya Türk askeri göndermek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın provokasyonu" diyen Dağdelen, Alman hükümetinin Erdoğan'ı durdurmasını istedi.
ALMAN BAKAN BİLE ŞAŞTI
Alman Bakan Maas, Sevim Dağdelen'in Türkiye'ye karşı bu nefret dolu sözlerini dinlerken şaşkınlığını gizleyemedi.
HER FIRSATTA TÜRKİYE NEFRETİNİ KUSUYOR
Sevim Dağdelen, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü YPG'nin paçavrasını Alman Meclis'inde açmıştı. Dağdelen, önceki hafta ise Almanya'da Türk okulları açma isteğine engel olacağını söylemişti.
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