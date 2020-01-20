AB "yaptırım uygulayacağız" dedi, Türkiye'nin cevabı gecikmedi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye'yi sondaj çalışmaları nedeniyle AB'ye şikayet etti. GKRY'ne uyan ABD Türkiye'ye yaptırım yapılacağını ve listenin hazırlandığını belirtti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye yeni bir sondaj çalışması açıklaması yaprak kimseye taviz vermeyeceğini gösterdi.
Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda taviz vermiyor
AB'den gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.
Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırımlar ile sonuçlanacak olan isim listesi oluşturma çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
"GÜNEY KIBRIS ŞİKAYET ETTİ, AB DE ONLARA UYDU"
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Güney Kıbrıs Rum Yönetim Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmaları konusunda bilgilendirdi. Konuyla yakından ilgilenen çalışma gruplarının gerekli yaptırım uygulanması doğrultusunda isim listesini tamamlamasını bekliyoruz. Listede bazı isimlerin yer aldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Borrell, listenin ne zaman hazır olacağına yönelik bilgi vermedi.
TÜRKİYE AB'NİN HAREKETİNE SONDAJ HAMLESİ İLE CEVAP VERDİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez AB'nin açıklama yaptığı sırlarda, Yavuz sondaj gemisinin cuma günü Lefkoşa-1 sahasına gittiğini söyledi.
Dönmez, sahanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC') alınan ruhsat alanlarından biri olduğunu ve bu yıl bölgede 5 offshore sondajı yapmayı planladıklarını söyledi.
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