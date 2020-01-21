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Irak'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.01.2020
IRAK'TA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE FÜZELİ SALDIRI

ABD'nin Irak'ta bulunan büyükelçiliğine füzeli saldırı gerçekleştiği açıklandı. Yapılan açıklamada atılan füzelerin ABD Büyükelçiliği'nin yakınlarına düştüğü belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı gerçekleştirildi. Füzelerin büyükelçilik yakınına düştüğü açıklandı.

Detaylar gelecek...

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