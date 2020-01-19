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Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2020
O ÜLKEDE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Son dakika haberine göre; Kandilli'de yer alan bilgiye son dakika bilgisine göre 'da bu sabah saatlerinde 5.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, 'da 05.52'de meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü ise 5.2 olarak açıklandı.

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