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Son dakika: İdlib'deki saldırılar: 27 bin sivil daha Türkiye sınırına yakın bölgelere göçtü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
İDLİB'DEKİ SALDIRILAR: 27 BİN SİVİL DAHA TÜRKİYE SINIRINA...

Beşar rejimi ve destekçilerinin 'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha sınırına yakın bölgelere göç etti.

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