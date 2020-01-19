Son dakika: İdlib'deki saldırılar: 27 bin sivil daha Türkiye sınırına yakın bölgelere göçtü
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
Beşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e saldırıları nedeniyle son 3 günde yaklaşık 27 bin sivil daha Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etti.Detaylar geliyor...
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