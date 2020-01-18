Ruhani cuma namazını yarım bıraktı İran'da olay oldu

İran'da cuma namazını başkent Tahran'daki camide ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Hamaney'in arkasında saf tutanlardan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifa tepkileri sonrasında namazı yarım bıraktı.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney 8 yıl aranın ardından Tahran'da Cuma namazı kıldırdı. Camide beklenmeyen bir olay yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, namaz biter bitmez camiyi terk etti.

Sosyal medyada yayılan görüntüler İran'da şok etkisi yarattı. Namaz sırasında Ali Hamaney'in arkasında saf tutan Ruhani, duaya kalmayarak İmam Humeyni Musalla Camii'ni terk etti.

Ruhani'nin son dönemde İran'da yapılan hükümet karşıtı protestolar ve hükümeti istifaya çağıran sloganlar nedeniyle camiyi terk ettiğini iddia ediliyor.