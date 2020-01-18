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Dünyanın en kısa adamı hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
DÜNYANIN EN KISA ADAMI HAYATINI KAYBETTİ

internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı 'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, dünyanın en kısa adamı 'ın 28 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Dünyanın en kısa adamı Magar'ın hayatını kaybettiğini duymak üzüntü verici" ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en kısa adamı hayatını kaybetti DÜNYANIN EN KISA ADAMI HAYATINI KAYBETTİ

Nepal'in Baglung bölgesinde 14 Ekim 1992'de doğan Magar'ın boyu 2010 yılında 18 yaşına geldiğinde Pohkara kentindeki Fewa Şehir Hastanesinde 67.08 santimetre olarak ölçülmüştü. 2011 yılında Guinnes Rekorlar Kitabına giren Magar, aynı yıl Nepal İyi Niyet Turizm Elçisi olarak görevlendirilmişti.

Öte yandan, babası daha önce yaptığı açıklamalarda, "Doğduğunda o kadar küçüktü ki avucumun içine sığabiliyordu. Onu yıkamak çok zordu. Çünkü çok küçüktü" ifadelerini kullanmıştı.

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