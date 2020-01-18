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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüntüsünü paylaşan gazeteciyi gözaltına aldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
MACRON, GAZETECİYİ GÖZALTINA ALDIRDI

5 Aralık'tan bu yana 'da yönetiminin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler devam ediyor. Her geçen gün protestoların dozunu arttıran eylemciler bu kez de, 'te tiyatro izlemeye giden Macron'un bulunduğu salona girmeye çalıştı. Macron, tiyatrodan güvenlik eşliğinde ayrılırken, yerini eylemcilere bildiren gazeteciyi de gözalt��na aldırdı.

'nın başkenti 'te emeklilik reformunu protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı 'un içerisinde bulunduğu tiyatro salonuna girmeye çalıştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonun önünde toplandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüntüsünü paylaşan gazeteciyi gözaltına aldırdı FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞAN GAZETECİYİ GÖZALTINA ALDIRDI

Emeklik reformunu protesto eden gösterciler, Macron karşıtı sloganlar attı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalıştı ancak polis engeliyle karşılaştı.

Macron ise tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabildi.

Öte yandan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam başkent Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan gazeteci Taha Bouhafs gözaltına alındı.

Bouhafs, Macron'un tiyatro salonunda bulunduğu sırada sosyal medya hesabında, "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın üç sıra arkasındayım. Bazı göstericiler buralarda ve herkesi buraya çağırıyor. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir." mesajını paylaşmıştı.

Fransa'da 5 Aralık'tan bu yana Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler düzenleniyor.

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