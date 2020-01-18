ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi
Son dakika haberine göre Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.
Haseke'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalinde olan Rümeylan beldesindeki petrol sahasında ABD ile Rusya'nın çekişmesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre ABD askerleri, Rümeylan yakınlarındaki Cul Ağı beldesinde petrol sahasının bulunduğu bölgeye ilerleyen Rus askeri devriyesinin yolunu kesti.
ABD askerlerinin, Haseke'nin kuzeybatısındaki Amuda ilçesinden gelen Rus devriyesinden dönmesini istemesi üzerine taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan'a ulaşması engellenen Rus askerleri, daha sonra geldiği noktaya dönmek zorunda kaldı.
YPG/PKK'lı teröristler de 3 gün önce Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla gönderilen Rus konvoyunun Kamışlı ilçesinde yolunu keserek, bölgeye ulaşmasını engellemişti. Bunun üzerine konvoy yolunu değiştirerek Malikiye ilçesinin Rümeylan yerine, Esad rejiminin kontrolündeki Kamışlı Havaalanı'na yönelmişti.
ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR
ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
ABD ordusu, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.
ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.
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