Suriye'de petrol savaşı! Rusya ABD kontrolündeki petrol sahaları için harekete geçti! Terör örgütü YPG engelledi
Rus ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD üssünün bulunduğu petrol sahası yakınlarına yerleşmek için girişimde bulundu. Terör örgütü YPG/PKK, üs kurmak için harekete geçtiği düşünülen Rus askeri konvoyunun, bölgeye ulaşmasını engelledi.
Suriye'deki iç savaşın en önemli aktörlerinden ABD ile Rusya'nın çekişmesi, zengin petrol sahalarına yöneliyor.
ABD'nin, Barış Pınarı Harekatı sırasında Fırat Nehri'nin doğusunda boşalttığı bazı üs ve askeri noktalara yerleşen Rusya, bu kez de ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde bulunan petrol sahalarında üs kurmak için harekete geçti.
AA'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Rus ordusu dün akşam, ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla bir konvoy gönderdi.
Yaklaşık 60 araçtan oluşan Rus askeri konvoyu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğu ucuna komşu Tel Temr üssünden hareket etti.
Ancak ABD destekli terör örgütü YPG/PKK, Rus konvoyunun yolunu Kamışlı ilçe merkezinde keserek, bölgeye ulaşmalarını engelledi.
Bunun üzerine konvoy yolunu değiştirerek, Malikiye ilçesinin Rümeylan beldesi yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı havaalanına yöneldi.
ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, ABD, harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
ABD ordusu, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gücü gönderiyor.
ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.
YPG/PKK'NIN RUSYA İLE İLİŞKİLERİ
YPG/PKK, en güçlü desteğini ABD'den alsa da Rusya'yla önemli ilişkilere sahip. Örgüt, 2016 yılı başında Afrin'den doğuya Münbiç yönünde genişlemeye çalışırken Rusya'nın havadan yardımıyla Tel Rıfat'ı işgal etmişti.
Örgüt, hemen ardından rejim güçlerinin Halep merkezini tümüyle kuşatacakları operasyonlara katılarak, Rusya'nın askeri desteğini almaya devam etti.
Rusya, Afrin'de örgüte destek olarak tuttuğu askeri güçlerini Türkiye'nin Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmasından hemen önce çekmişti. Ancak Tel Rıfat'ta örgüt mensuplarıyla Rus askeri polisi halen birlikte varlık gösteriyor.
Rusya, bir taraftan da Esed rejimi ile örgüt arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi için ara buluculuk yapmaya devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı sonrasında Rusya, YPG/PKK'yı Türkiye sınırından uzaklaştırmak için Ankara'ya söz vermişti. Ancak bunu henüz yerine getirmiş değil.
YPG/PKK, ABD-Rusya rekabetinden faydalanarak her iki tarafla da iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterirken, rekabetin şiddetlendiği dönemlerde ABD'nin yanında pozisyon alıyor.
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