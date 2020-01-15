İsrail Gazze'ye saldırdı
Giriş Tarihi: 15.01.2020
İsrail ordusu Gazze'ye yapılan kara saldırının dışında hava saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail jetleri, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurdu.
İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı bölgede vatandaşlara ait yapılarda hasar meydana geldi.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 4 roket fırlatıldığı, 2'sinin havada imha edildiği kaydedildi.
Gazze'den atıldığı ifade edilen roketlerin sorumluluğunu üstlenen olmadı.
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