İdlib'de ölü sayısı yükseldi
Esed rejimi sivil halkı öldürmeye devam ediyor. Suriye'nin İdlib bölgesindeki farklı kesimlerinde devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 68'e yükseldiği bildirildi.
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen İdlib'e ağır hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, İdlib'in farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin cansız bedeninin enkaz altından çıkarılmasının ardından ölü sayısının 19'a yükseldiği ifade edildi. Yaralı sayısının da 68'e ulaştığı açıklandı.
Saldırılar nedeniyle bölgede büyük yıkım meydana geldiği belirtilirken, enkaz altında kalanları çıkarmak için sivil savunma ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Önemli adım! ABD-Çin ticaret savaşını bitiren imza
- Libya’dan net açıklama: Ateşkese o ülke engel oldu
- İsrail Gazze'ye saldırdı
- Bu görüntüler Türkiye’de olsa en çok CHP’liler sevinirdi
- Putin'den çağrı! "Tasfiye edin"
- Esad rejiminden katliam
- Dünya Bush ve Putin'in bu görüntülerini konuşuyor
- Selfie çekmek isterken hayatını kaybetti!
- Acil iniş yapan uçak yakıtını okula boşalttı
- ABD'den Mısır açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0.99 faizle konut müjdesi: En uygun kredi hangi bankada? 2020 Ocak ayı konut kredisi faiz oranları!
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı için kadro ne kadar? İşte şartlar ve detaylar!
- Wikipedia nedir, ne demek? Wikipedia (Vikipedi) açıldı mı?
- Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
- Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? | 15 Ocak ATV yayın akışı
- Emekliye 3 ay fark! SGK, Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 416 TL ek ödeme müjdesi!
- 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog yine dopdolu… Listede Notebook sürprizi!
- 15 Ocak evde bakım parası yatan iller! Evde bakım maaşı (aylığı) hangi illerde yattı?
- 2020 Şubat celbi: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2000/1 celp dönemi!
- 2020 TOKİ başvurusu için son saatler… TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Çalışmayanlar TOKİ’ye başvurabilir mi?
- Ramo dizisi oyuncuları kimdir? Ramo konusu nedir? Ramo dizisi nerede çekiliyor?
- Domuz eti ve at eti satan firmalar… İşte, 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!