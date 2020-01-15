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İdlib'de ölü sayısı yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2020
İDLİB'DE ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Esed rejimi sivil halkı öldürmeye devam ediyor. Suriye'nin bölgesindeki farklı kesimlerinde devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 68'e yükseldiği bildirildi.

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen İdlib'e ağır hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, İdlib'in farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin cansız bedeninin enkaz altından çıkarılmasının ardından ölü sayısının 19'a yükseldiği ifade edildi. Yaralı sayısının da 68'e ulaştığı açıklandı.

Saldırılar nedeniyle bölgede büyük yıkım meydana geldiği belirtilirken, enkaz altında kalanları çıkarmak için sivil savunma ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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