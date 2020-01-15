16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Acil iniş yapan uçak yakıtını okula boşalttı: 26 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
ACİL İNİŞ YAPAN UÇAK YAKITINI OKULA BOŞALTTI

'nin Kaliforniya eyaletindeki 'ndan kalkış yapan yolcu uçağı, acil durum nedeniyle havalimanına geri dönüşü sırasında bir okulun üzerine yakıt boşalttı. 17'si çocuk 26 kişi hafif yaralandı.

Yolcu uçağı, 'nin Kaliforniya eyaletindeki 'ndan kalkış yaptı. Acil durum bildirimi yapan pilotlar, havalimanına geri dönüş yaptı. Acil diniş için alçalan uçak, yakıtını bir okulun bahçesine boşalttı.

Acil iniş yapan uçak yakıtını okula boşalttı: 26 yaralı ACİL İNİŞ YAPAN UÇAK YAKITINI OKULA BOŞALTTI: 26 YARALI

Yetkililer, 17 çocuğun ve 9 kişinin uçak yakıtından etkilendiklerini ve tedavi altına alındıklarını bildirdi. Havalimanı ya da uçağın ait olduğu havayolları şirketinden henüz bir açıklama yapılmazken, uçağın havalimanına güvenli iniş yaptığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN