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15.01.2020

Acil iniş yapan uçak yakıtını okula boşalttı: 26 yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağı, acil durum nedeniyle havalimanına geri dönüşü sırasında bir okulun üzerine yakıt boşalttı. 17'si çocuk 26 kişi hafif yaralandı.

Yolcu uçağı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Acil durum bildirimi yapan pilotlar, havalimanına geri dönüş yaptı. Acil diniş için alçalan uçak, yakıtını bir okulun bahçesine boşalttı.

Yetkililer, 17 çocuğun ve 9 kişinin uçak yakıtından etkilendiklerini ve tedavi altına alındıklarını bildirdi. Havalimanı ya da uçağın ait olduğu havayolları şirketinden henüz bir açıklama yapılmazken, uçağın havalimanına güvenli iniş yaptığı belirtildi.

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