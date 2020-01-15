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İsrail Suriye'de rejimin askeri noktasına saldırdı iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
İSRAİL SALDIRDI İDDİASI

Beşşar Esad rejimi, 'in savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, TSİ 23.10 sularında 'e ait savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, rejimin hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi durdurduğu ancak 4'ünün üsse isabet ederek maddi hasara yol açtığı iddia edildi.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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