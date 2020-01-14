Netanyahu'ya bir şok daha! Yargılanmasının önü açılıyor
İsrail Meclis Düzenleme Komisyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşecek İçişleri Komisyonu'nun kurulması kararı aldı. Meclis İçişleri Komisyonu'nun, Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu reddedeceği, böylece İsrail Başbakanı'nın yargılanmasının önünün açılacağı yorumlarına neden oldu.
İsrail Meclisi Düzenleme Komisyonu, Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu inceleyecek İçişleri Komisyonu'nun kurulmasını görüşmek üzere dün toplandı.
Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'ın liderliğini yürüttüğü Mavi-Beyaz İttifakı'nın girişimleriyle toplanan Meclis Düzenleme Komisyonu sert tartışmalara sahne oldu.
Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından yapılan oylamada Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu görüşmek üzere İçişleri Komisyonu'nun kurulmasına 16 milletvekili "evet" oyu verirken, 5 milletvekili ise karşı oy kullandı.
Düzenleme Komisyonu'nun Başkanı ve Mavi-Beyaz İttifakı milletvekili Avi Nissenkorn, İçişleri Komisyonu'nda 30 milletvekilinin yer alacağını belirtti.
Nissenkorn, komisyona Mavi-Beyaz İttifakı ile Netanyahu'nun partisi Likud'un sekizer, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku'nun 3, Şas, İşçi, İsrail Evimiz ve Birleşik Tevrat Partisi'nin ikişer, Demokratik Kamp, Yahudi Evi ve Yeni Sağ Partisi'nin ise birer üye vereceğini ifade etti.
MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANMASI GEREKİYOR
Meclis Düzenleme Komisyonu'nda kabul edilmiş olması, İçişleri Komisyonu'nun hemen kurulacağı anlamına gelmiyor.
Başbakan Netanyahu'nun siyasi kariyerini etkilemesi beklenen İçişleri Komisyonu'nun kurulması için Meclis Genel Kurulu'nda da oylanması ve 120 sandalyeli parlamentodaki 61 milletvekilinin "evet" oyunu alması gerekiyor.
Düzenleme Komisyonu Başkanı Nissenkorn, İçişleri Komisyonu'nun kurulması için Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamanın bu hafta yapılmasını ümit ettiğini dile getirdi.
NETANYAHU'NUN DOKUNULMAZLIK BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ BEKLENİYOR
Meclisteki mevcut aritmetik nedeniyle İçişleri Komisyonu kurulmasının Meclis Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi bekleniyor.
Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği partiler Meclis'te 55 milletvekiline sahip. Mavi-Beyaz'ın başını çektiği Netanyahu karşıtı blokta ise 57 milletvekili yer alıyor.
Kilit roldeki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, partisinin İçişleri Komisyonu kurulmasına "evet" oyu vereceğini duyurmuştu.
Bu durumda Netanyahu karşıtı blokun İçişleri Komisyonu'nun kurulması için Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamada yeterli oya ulaşacağı ifade ediliyor.
Meclis İçişleri Komisyonu'nun da Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunu reddedeceği, böylece İsrail Başbakanı'nın yargılanmasının önünün açılacağı yorumları yapılıyor.
NETANYAHU 1 OCAK'TA DOKUNULMAZLIK BAŞVURUSU YAPMIŞTI
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit 21 Kasım'da 2019'da, hakkındaki üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açmaya karar vermişti.
Yasalar gereği Mandelblit, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da Meclis'e başvurmuştu.
Bunun üzerine Netanyahu, kendisine tanınan yasal sürenin dolmasına saatler kala 1 Ocak'ta İsrail Meclisi'nden dokunulmazlık talep etmişti.
Ülkede 2 Mart'ta yapılacak erken seçime kadar "zaman kazanmayı" amaçlayan Netanyahu'nun başvurusu, muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.
Netanyahu'nun "zaman kazanmasını" önlemek için muhalefet partileri marttaki seçimden önce İsrail Başbakanı'nın dokunulmazlık başvurusunu görüşmek üzere İçişleri Komisyonu'nun kurulması sürecine hız vermişti.
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