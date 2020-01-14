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Boris Johnson'dan "Adı Trump olsun" önerisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.01.2020
JOHNSON'DAN ADI TRUMP OLSUN ÖNERİSİ

Son dakika haberine göre; İngiltere Başbakanı , nükleer müzakerelerle ilgili esprili bir açıklamada bulundu. Johnson: "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım" dedi.

İngiltere Başbakanı , ABD Başkanı 'ı nükleer anlaşmayı "kendi anlaşmasına" çevirme çağrısında bulundu.

Johnson, "Taran'daki nükleer müzakerelerden kurtulacaksak gelin onu yeni bir anlaşma ile değiştirelim. Adı Trump anlaşması olsun. Bu ilerleyebilmek için güzel bir adım olur "ifadelerini kullandı.

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