Boris Johnson'dan "Adı Trump olsun" önerisi
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Son dakika haberine göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nükleer müzakerelerle ilgili esprili bir açıklamada bulundu. Johnson: "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ı nükleer anlaşmayı "kendi anlaşmasına" çevirme çağrısında bulundu.
Johnson, "Taran'daki nükleer müzakerelerden kurtulacaksak gelin onu yeni bir anlaşma ile değiştirelim. Adı Trump anlaşması olsun. Bu ilerleyebilmek için güzel bir adım olur "ifadelerini kullandı.
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