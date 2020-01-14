Irak'tan ABD'ye net mesaj: Geri adım atmayız, yeni anlaşma ve imza yok

Irak yönetimi, Meclis'in "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması" için aldığı karardan geri adım atmayacağını duyurdu. Irak'ta 5 Ocak tarihinde Meclis'te yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verilmişti.

Irak Başbakanlık Basın Sözcüsü Vilyam Verde, yaptığı basın açıklamasında, "Hükümet, meclisin ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı karardan geri adım atmayacak." dedi.

"BÖYLE BİR ANLAŞMA YOK"

Verde, Irak hükümetinin, ABD ile, askerlerinin DEAŞ'la mücadele amacıyla ülkede kalması için yeni anlaşma imzaladığı iddialarıyla ilgili, "Hükümet, böyle bir anlaşma imzalamadı." ifadelerini kullandı.

"TAVSİYE KARARI ALDI"

"Meclis, hükümet için tavsiye kararı aldı." diyen Verde, söz konusu kararın, tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını kapsadığını vurguladı. Irak Meclisi'nde 5 Ocak'ta yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verilmişti.

MECLİS'TE KARAR ALINMIŞTI!

Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi. Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi. Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, "ABD'ye hayır", "Mühendis'e evet, "Süleymani'ye evet" ve "Ey işgalci çık dışarı" sloganları attı.

"ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN SÜLEYMANİ İLE GÖRÜŞECEKTİM"

Irak'ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi ise mecliste yaptığı konuşmada, "Bağdat'ta öldürüldüğü gün İranlı general Kasım Süleymani ile görüşme programı" olduğunu belirtti. Başbakan, meclisten ABD'nin ülkedeki varlığına yönelik tutum belirlemesini istedi. Gösteriler nedeniyle istifa eden Abdulmehdi, yeni biri atanana kadar görevine devam edecek.

"ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN KAPATILMALI"

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da meclise hitaben yaptığı açıklamada, ABD ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasının lağvedilmesi ve ABD Büyükelçiliğininin acilen kapatılmasını talep etti.

Iraklı Şii siyasi lider, ülkedeki ABD askerlerinin yer aldığı üslerin de kapatılmasını istedi. Sadr, "Tüm direnişçiler (Şii milis güçleri) acilen toplanmalı ve uluslararası direniş gücünü oluşturmalı." ifadesini kullandı.