İran'dan İngiltere'ye gözdağı
İran, ülkedeki iç karışıklıkta büyük payı olan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire hakkında açıklama yaptı. İran, Rob Macaire'in olaylara müdahalesini sürdürmesi halinde, elçiliğin kapatılabileceği sinyalini verdi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Macaire'in rejim karşıtı gösteriye katılması "yasa dışı ve profesyonelliğe aykırı" şeklinde nitelendirilerek, "İran, Macaire'in içerideki bir gösteriye şüpheli katılımını ve İngiliz makamlarının uygunsuz açıklamalarını şiddetle kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
İngiliz yetkililerin Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamaların, ABD'nin attığı adıma ortaklık anlamına geldiği savunulan açıklamada, Macaire'in Tahran'daki gösteriye katılmasının da İran'ın iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı vurgulanarak, bu tür hareketlere son vermesi çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, Macaire'in gösteride yer almasının diplomatik ilkelere aykırı olduğu ve bu tür tutumların devam etmesi halinde, İran Dışişleri Bakanlığının Büyükelçiyi çağırmakla yetinmeyeceği uyarısında bulunuldu.
İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu belirtmişti.
İran ise İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Almanya: Putin ve Erdoğan’ın çabaları...
- Ukrayna uçak enkazına ait yeni görüntüler yayınladı
- Kraliçe 2. Elizabeth'ten Prens Harry ile Meghan Markle’a destek
- İngiltere'den flaş İran hamlesi
- Ukrayna'dan düşen uçak ile ilgili flaş açıklama!
- İran'dan tepki! "Gerçek bizden saklandı"
- Donald Trump'tan Kasım Süleymani açıklaması
- Otomobilde bırakılan köpek ortalığı birbirine kattı
- İran'dan son dakika Pentagon kararı!
- İslam karşıtı koalisyondan başörtüsü yasağı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?
- 1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramıştır?
- Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?
- Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!
- La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır?
- Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?
- Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmadı?
- 2020 Oscar adayları: İşte tüm dallardaki Oscar adaylıkları! Oscar ödülleri ne zaman?
- 14 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması geldi mi?
- AÖF sınav giriş yerleri sorgulama: 2020 Güz dönemi AÖF sınav giriş belgesi çıkarma!
- Sınavsız personel alımı müjdesi! İnönü Üniversitesi 101 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları…
- 2020 Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak? Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?