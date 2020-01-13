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Trump'tan bir skandal daha! Göçmenleri uçağa bindirip...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
TRUMP'TAN BİR SKANDAL DAHA!

'nin, güney sınırına gelen göçmenleri çoğu zaman nereye gittiklerini söylemeden uçaklarla Guatemala'ya gönderdiği ortaya çıktı. Trump yönetiminin, en fazla veren ülkelerden biri olan Guatemala'ya göçmenleri geri göndermesi insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu.

gazetesinin haberine göre, Honduras ve 'dan gelerek 'ye sığınmak isteyen göçmenler uçaklarla Guatemala'ya gönderiliyor.

Göçmenlerin nereye gittikleri söylenmeden uçaklara bindirildiği belirtilen haberde, Guatemala'ya inenlerden bu ülkeye sığınma başvurusu yapmalarının istendiği, başvuru yapmayanlara 72 saat içinde ülkeden ayrılmalarının söylendiği ifade edildi.

Guatemala birimine göre, ülkeye gönderilen 143 Honduraslı ve El Salvadorlu göçmenden sadece 5'i sığınma başvurusunda bulundu.

ABD'ye geçen sene Guatemala'dan, sığınma başvurusu yapmak isteyen 264 bin göçmen geldi.

Trump yönetiminin, en fazla göçmen veren ülkelerden biri olan Guatemala'ya göçmenleri geri göndermesi insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu.

İnsan hakları savunucuları, Guatemala'nın düzgün bir sığınma programının bulunmadığını ve ülkedeki sığınma memurlarının sayısının 12'den az olduğunu belirtiyor.

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