İsrail baraj kapaklarını açtı Gazze sular altında kaldı
Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in yağmur sularının tutulduğu barajın kapaklarını kontrolsüz açmasının, Gazze'deki tarım alanlarında yaklaşık 500 bin dolar hasara neden olduğunu açıkladı.
Filistin Tarım Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, barajın kapaklarının açılmasıyla Doğu Cibaliye ve Beyt Hanun bölgelerinde geniş tarım arazilerinin hasar gördüğü, kümes hayvanları ile kovanlardaki arıların telef olduğu belirtildi.
Taşkının bazı bölgelerde erozyona sebebiyet verdiği, 920 dönüm arazinin su altında kaldığı vurgulanan açıklamada, patates, soğan gibi ürünlerin tamamının yok olduğu, seralar ile yaklaşık 100 kovan ve çok sayıda kümesin zarar gördüğü bilgisine yer verildi.
Açıklamada, bölgede hasar tespit çalışmaları sırasında İsrail ordusunun göz yaşartıcı gaz kullanarak çalışmalarını engellediğine dikkati çeken Filistin Tarım Bakanlığı, uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden İsrail'in ihlallerini durdurmasını istedi.
Bölgede çok sayıda baraj inşa eden İsrail'in uyarı yapmadan baraj kapaklarını açması, Gazze'de evlerin ve arazilerin su altında kalmasına neden oluyor.
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