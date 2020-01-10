İran kara kutuyu neden gizliyor?

Düşen Ukrayna uçağı hakkında A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, "Uçak füzeyle düştüyse İran iktidarı karşıtı terör grupları tarafından düşmüştür" dedi. Karakuş İran'ın kara kutuyu vermemesi hakkında ise, "Boeing firması kendi hataları varsa gerçekleri gizleyebilir" şeklinde konuştu.

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber'de Toplumsal Hafıza programının konuğu oldu. İran'ın Ukrayna yetkililerini karakutuyu incelemeleri için ülkeye davet etmesini değerlendiren Karakuş, "Boeing firması karakutuyu alırsa gerçekleri gizleyebilir." dedi.

"UÇAK FÜZEYLE DÜŞTÜYSE..."

Karakuş, "Benim düşüncem, bu uçak füzeyle düştüyse, düşürenler İran iktidarı karşısındaki terör güçleridir." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki terör örgütlerinde çok fazla füze olduğunu belirten Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, "Zaten İran şuanda çeşitli nedenlerle sıkışmış vaziyette. Bir de uçak düşürmeyi ekleyerek bir eylem yapılmış durumda. Terör gruplarına omuzdan atılan ısı güdümlü füzeler var. Bunlar ABD ve Rusya tarafından verildi." dedi.

İRAN KARA KUTUYU VERMİYOR

Aynı tür açıklamaların şüphelendirici olduğunu belirten Karakuş, "Uçağın düşmesi hakkında Kanada Başbakanı, İngiltere Başbakanı ve Trump aynı ağızdan konuşuyor. İran için 'yanlışlıkla düşürmüş olabilir' diyorlar. Uçağın parçaları orada. Füze ile düştüyse onun da parçaları oradadır. Tabii birileri götürmediyse. Her şey de ortadaysa bunu bulmak kolay." ifadelerini kullandı.

"Araştırmalar devam ediyor." diyen Emekli Korgeneral Karakuş, "Kara kutuyu Boeing firması alırsa 10 günde çözer. Kara kutuda da hepsi görülür. Ama Boeing motor arızası varsa bunu gizlemek ister. İranlılar Boeing için 'gelsin burada araştırma yapsın' dediler. Yani 'kara kutuyu vermiyoruz ama gelsin burada araştırmasını yapsın' dediler." diyerek konuştu.

Kara kutuyu üreten firma haricinde kimselerin açamayacağını dile getiren Karakuş sözlerine şöyle devam etti;

"Satıcı firma Boeing söz konusu olduğu için Kara kutudan bir sonuç çıkmaz. Kendilerini ilgilendiren bir motor ya da yazılım arızası varsa saklamak isterler. Bir firma kara kutu yaptıysa onu da kimse açamaz."

"1974'TE TÜRK PİLOTLARI SUÇLAMIŞLARDI"

Firmaların kendi hatalarını gizleyeceğini düşündüğünü belirten Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber'de 45 yıl önceki bir olayı anlattı.

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş 45 yıl önce Türk pilotları nasıl suçladıklarını anlattı;

"1974 yılında Türk Hava Yolları'nın bir uçağı düştü. Uçak McDonnell Douglas firmasınındı. Avrupa'da düşmüştü. Bizim pilotları suçladılar. Kara kutu incelemesi sonrası "Türkiye'nin savaş pilotları yeni uçağı düşürdü" diye duyurdular. Pilotlar Hava Kuvvetleri'ndendi çoğunlukla. Daha sonra bir uçak daha düştü. Bu düşüş sırasında her şey ortaya çıktı. Meğer, bagaj kapağı açılıyor ve uçak ikiye bölünüyormuş. Türkiye bunun ortaya çıkmasıyla kurtulmuştu. Kara kutu incelemesini yapan firma kendi hatalarını söylemez. Kara kutunun incelenmesi Boeing'e verilirse "gerçek sonuç ortaya çıkacak" manası çıkmaz.