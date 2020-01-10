Galatasaray'a Henry Onyekuru şoku
Galatasaray Nijerya'ya tatile giden yıldızı Henry Onyekuru, sıtma oldu. Sarı kırımızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır" denildi.
Henry Onyekuru tatil için gittiği Nijerya'da hastalık kaptı. Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada Onyekuru'ta sıtma teşhisi konuduğu belirtildi.
"SAĞLIK BAKANLIĞI'NCA..."
Galatasaray'dan yapılan açıklama...
Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır.
Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.
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