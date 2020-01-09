Haşmet Babaoğlu: Avustralya duyarı ve yalancı insan!

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Avustralya'daki yangınlar ve deve itlafı hakkında eleştirel bir yazı kaleme aldı. Avustralya'daki yangınlardan yansıyan ve bu görüntülerle sosyal medyada duyar kasanların, deve itlafına ses çıkarmamasına tepki gösteren Babaoğlu, ünlüleri ve fenomenleri hedef aldı.

Haşmet Babaoğlu Sabah gazetesinde yazdığı "Avustralya duyarı ve yalancı insan!" ile dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada duyar kasan ünlü ve fenomenleri hedef alan Babaoğlu, "Kolonyalizm insanı öyle alçaklaştırmıştır ki... Instagram, Facebook ahalisi anlamak istemez" ifadelerin yer verdi.

İşte Haşmet Babaoğlu'nun "Avustralya duyarı ve yalancı insan!" yazısı...

Patileri yanmış hayvancıkların görüntüleri günlerdir içimizi nasıl burkuyor, değil mi?

Ah, hele solunum makinesine bağlanmış annesine sarılan o yavru koala...

Avustralya geçen eylülden beri cayır cayır yanıyor, dünya ancak bu görüntüler sosyal medyaya boca edildikten sonra farkına vardı.

Ama hep diyorum ya...

Yalan dünya...

Daha önemlisi...

Artık baştan aşağı yalancı dünya...

Emin olun ki...

Koala ve kanguru görüntülerine göz yaşı dökenlerin Avustralya'da bugünden başlayarak toplu halde itlaf edilecek binlerce deve için çıtları çıkmayacak...

Üzülenler de bunu dile getirmekten çekinecek.

* * *

Kolonyalizm çok derin bir yaradır.O yüzden diyorum...İnsanların insanlıktan, hayvanların hayvanlıktan, nebatatın yeryüzü armağanı olmaktan nasıl çıktığını çocuklarımıza öğretmek istiyorsak çok ciddi ve nitelikli bir "sömürgecilik dersi"ni eğitim müfredatımıza katmalıyız.Kolonyalizm insanı öyle alçaklaştırmıştır ki...Instagram, Facebook ahalisi anlamak istemez ama zihinsel tasavvur ve duygu alanımızda artık hayvanların bile "beyaz"ı, "zenci"si, "seçkin"i, "avam"ı, "Batılı"sı, "Doğulu"su vardır.

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Görüyorsunuz...Avustralya bütün dünyadan şirin hayvanlarını göstererek yardım istiyor, dua bekliyor ama geçen yüzyıldan kalma göçmen develerini itlaf edecek.Niye?Çünkü develer su ararken etrafa ve özellikle su depolarına, havuzlara, klimalara zarar veriyorlarmış.Bak sen!Yahu yaşanan yangının sebebi görülmemiş sıcaklıklar ve çok sıcak esen rüzgarlar.Daha bahar aylarında sıcaklığı 50 santigratı bulan bir havadan bahsediyoruz.Zavallı develer nasıl dayansın?

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Bizim Insta'cılara bakıyorum...Ünlülerin, mesleklerinde serpilmiş kişilerin, fenomenlerin Avustralya'daki facia hakkında attıkları mesajlara bakıyorum.Nasıl klişe duyar kasmalar...Nasıl yuvarlak ve gösterişli laflar...Günahlarını almak istemem ama genel hava şu: "Duyarı gösterdim, görevi tamamladım, hadi şimdi keyfimize bakalım!"

* * *

Arkada göklere yükselen duman, önde kolala yavrusu, altına "İnsanın insanla ilişkisi bozulduğu için oldu bunlar" yazdın mı, tamam!

Cesur ol.

Dürüst ol!

Söyle...

O ilişki nasıl bozuldu?

Hangi ekonomik sistemle?

Hangi hayat tarzıyla?

Onlara karşı mısın?

Vazgeçebilecek misin o hayat tarzından?