Libya'da 'BAE ile ilişkileri keselim' önerisi
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Devlet Yüksek Konseyi, darbeci Hafter'e askeri ve para desteği veren Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin kesilmesini önerdi.
Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Devlet Yüksek Konseyi, UMH'ye Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) ilişkileri kesme önerisinde bulundu.
Konsey'in 48. oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, başta askeri okul katliamı olmak üzere başkent Trablus'a yönelik saldırıların doğrudan ve temel ortağı olması hasebiyle BAE aleyhinde uluslararası forumlarda tüm yasal önlemlerin alınması istendi.
YASA DIŞI SAVAŞ SUÇLULARINI DESTEKLİYORLAR
Libya'ya karşı savaş halinde ve düşmanca bir tutum içinde olması nedeniyle BAE ile ilişkilerin kesilmesini öneren Konsey, açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Anlaşması gereğince kendisine tanınan tüm yollarla bu saldırılara cevap verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.
Konsey ayrıca darbeci milislerin lideri Halife Hafter'e işaret ederek yasa dışı savaş suçlularına destek veren veya temas halinde olan tüm ülkelerle ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.
Açıklamada ayrıca bu durumun BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na aykırı olduğu aktarıldı.
"BU DURUM SİYASİ ANLAŞMAYA AYKIRI"
BM Libya Destek Misyonu'nun, hiçbir resmi kurumu davet etmeden bazı ekonomi forumları düzenleyerek kendisine verilen görevlerin dışına çıktığı savunulan açıklamada, "Bu durum, BM Misyonu'nun devletin kurulmasına yardımcı olma rolünden devleti yönetme rolüne geçmesi anlamına geliyor ki bu da Siyasi Anlaşma'ya aykırıdır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Konsey'in Siyasi Anlaşma'yla uyumlu her türlü uygulamayı memnuniyetle karşıladığı, ihlal edenlere de karşı geldiği belirtildi.
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