Nijerya'da 102 çete üyesi...
Nijerya hükümeyi Niger eyaletindeki çetelere karşı çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyor. Niger'de silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda 102 çete üyesi yakalandı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda 102 çete üyesi yakalandı.
Niger Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammed Abubakar, yaptığı açıklamada, polis ve ordu birliklerinin iş birliğinde, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 102 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Abubakar, çok sayıda üyenin de yaralı halde kaçtığını söyledi.
Muhammed Abubakar, operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra bilgisayar, motosiklet ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini de kaydetti.
MOTOSİKLET YASAKLANMIŞTI
Ülkede son dönemde motosiklete binen silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
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