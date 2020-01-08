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Japonya, Bağdat'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020
JAPONYA, BAĞDAT'TAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

Dışişleri Bakanlığı, 'ın 'taki üslerine yönelik füze saldırılarının ardından Irak'taki büyükelçiliğinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Kyodo ajansının haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, 'ın 'ta üslerine düzenlediği füze saldırılarının ardından 'nın, güvenlik nedeniyle 'taki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığı belirtildi.

Her iki ülkesiyle ilgili uyarı seviyelerini yükselten Bakanlık, Japon vatandaşlarına Irak'tan ayrılmaları ve İran'a seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık, tahliye emri verilen tüm Japon vatandaşlarına gerekli hizmetin verilmesinin ardından Bağdat Büyükelçiliğini geçici süreliğine kapatma kararı alındığını kaydetti.

Açıklamada, Japonya'nın 'deki temsilciliğinin ise açık kalacağı ifade edildi.

İRAN SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (), İran'ın, ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

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