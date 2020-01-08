08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İran milli yas ilan etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İRAN'DAN FLAŞ KARAR: YARIN...

Son dakika: hükümeti, dün Kasım Süleymani'nin cenaze törenindeki izdihamda ve bugün uçak kazasında hayatını kaybedenler için bir gün ilan etti.

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Süleymani'nin dünkü cenaze töreninde 56 kişinin, bugün Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçakta 176 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, 9 Ocak Perşembe gününde milli yas ilan edildiğini duyurdu.

ABD'nin hava saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 56 kişi ölmüş, 213 kişi yaralanmıştı.

İran'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler! İRAN'DA DÜŞEN UÇAĞIN ENKAZINDAN İLK GÖRÜNTÜLER!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi yaşamını yitirmişti.

Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı! Ölen ve yaralananlar var SÜLEYMANİ'NİN CENAZESİNDE İZDİHAM ÇIKTI! ÖLEN VE YARALANANLAR VAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN