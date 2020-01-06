Son dakika: Cevad Zarif'ten Trump'a Daha önce böyle bir insan seli gördün mü?
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter'dan ABD Başkanı Trump'a yüklendi. Zarif, "Tahran'da bugün düzenlenen Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?" mesajını verdi.Twitter'dan açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran'da bugün düzenlenen Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı" dedi.
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