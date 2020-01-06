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ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
ABD'DEN İSRAİL'DEKİ VATANDAŞLARINA GÜVENLİK UYARISI!

ABD'nin Büyükelçiliği, 'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından bölgede yükselen tansiyon nedeniyle ülkedeki vatandaşlarına roket atışları dahil güvenlik olaylarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

ABD'nin Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede artan gerilimin ABD vatandaşları için güvenlik riskine yol açabileceği belirtildi.

ABD vatandaşlarına, İsrail'de bulundukları bölgeye en yakın sığınak veya güvenli bölgenin yerini öğrenmeleri tavsiye edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına roket atışları dahil güvenlik olaylarına karşı uyanık olmaları ve güvenlik alanında farkındalıklarını artıracak uygun adımları atmalarını tavsiye ediyor."

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (), 3 Ocak'ta Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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